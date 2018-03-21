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Тайны Чапман - 328 выпуск, Жизнь взаймы (20.03.2018)


Добавлено: 21 мар 2018 в 17:00,
Тайны Чапман 328 серия Жизнь взаймы последний выпуск 20 марта. Кто виноват в том, что все больше людей живут не по средствам? Зачем Америка раздувает ипотечный пузырь? На какие жертвы идут люди ради заветной покупки. Пятнистые сосиски и шоколад с солью: научно-кулинарные изыски дают попробовать в Дальневосточном университете. Как есть хлеб с майонезом и молодеть, знают ученые из школы биомедицины Дальневосточного университета. Там призвали науку на службу гастрономическим пристрастиям. Результатом стали стимулирующий иммунитет шоколад с женьшенем и сусальным золотом и полезные сосиски с японскими водорослями.

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Добавлено: 21 мар 2018 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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