Телефонный разговор Трампа и Путина: стали известны детали

Во вторник, 20 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, поздравив российского лидера с победой на выборах, и обсудил ситуацию вокруг Северной Кореи.Кроме того, как передает издание, Трамп выразил желание встретиться с Путиным в "не слишком отдаленном будущем", чтобы обсудить "гонку вооружений" между Россией и США.Также в планах американского президента во время предстоящей встречи "обсудить с российским лидером ситуацию в Украине, Северной Корее и Сирии".При этом, как сообщает CNN, цитируя слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, "на данный момент нет конкретных планов" для возможной встречи Трампа и Путина.Как сообщал "Апостроф", последний раз лидеры России и США разговаривали по телефону 12 февраля этого года. Тогда они обсудили ситуацию в Палестине и вокруг КНДР.