Тина Канделаки о харассменте и поведении депутата Леонида Слуцкого: "Госдума – не место для сексуальных игрищ"

Тина Канделаки

Скандал вокруг Леонида Слуцкого сегодня достиг финала, оказавшегося благоприятным для главного фигуранта. Комиссия Госдумы по этике не нашла в действиях депутата, которого несколько представительниц СМИ обвинили в домогательствах, никаких нарушений. Однако дискуссия в сети не утихает, и к ней присоединяются новые желающие высказаться. Тина Канделаки опубликовала на своей странице в Instagram сразу два поста на эту тему.

Да, женщины ходят в коротком, женщины носят каблуки, и, таким образом, особенно по весне, вызывают ожидаемую определенную мужскую реакцию. Прелесть, мы совсем не против. Но кто сказал, что женщине на работе в самый неподходящий и неожиданный момент хочется легкого и внезапного массажа интимных зон? Особенно от депутата. Особенно в его кабинете. Особенно во время интервью, – написала Тина.

Тина Канделаки

Она предположила, что неподобающее поведение депутата было вызвано не только уверенностью в безнаказанности, но и личными проблемами.

Как женщина в возрасте и с опытом, не буду говорить всем понятные вещи, что данное психологическое и физическое насилие над журналистками происходит не просто по причине безнаказанности Леонида, но налицо и проблема его мужской слабости. Давайте уже это скажем вслух. Герои-любовники так себя точно не ведут. Они не нападают из-за угла внезапно, пошевелив пальчиками или проведя ладошкой со словами "Зайчик, звони", – добавила Канделаки.

Фото из Instagram Тины Канделаки

В ситуации "нехватки женского внимания" она посоветовала восполнить его участием в программе "Давай поженимся" или телешоу "Холостяк". А журналисткам посоветовала не бояться.

Коллеги, никого не бойтесь. В современном мире любому чиновнику важна репутация. Любой подобный поступок вызывает желание залепить пощечину и навсегда объяснить доморощенному Нерону, что Госдума – не место для сексуальных игрищ, – заключила автор поста.