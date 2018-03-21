Трамп и Путин обсудили возможность встречи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили необходимость личной встречи, так как у стран накопилось большое количество проблемных вопросов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами», — отметил Песков.

Он рассказал, что беседа между двумя была конструктивной, деловой и носила предметный характер.

Песков подчеркнул, что оба лидера не стремятся к гонке вооружений. Путин и Трамп не обсуждали возможность новых договоренностей по ограничению вооружений, пояснили в Кремле.

Одной из тем беседы стала идея саммита США и КНДР, но речи о том, чтобы Россия предоставила площадку для этой встречи, не заходило, заявил Песков. Однако Москва выразила готовность содействовать процессу урегулирования на Корейском полуострове.