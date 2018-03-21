Добавлено: 21 мар 2018 в 13:07 ,

ТСН последний выпуск 20 марта. Британія узгодила умови виходу із Євросоюзу. У Брюсселі домовились про перехідний період після “Брексіта”. Триватиме він до кінця 2020 року. Тоді, як вихід Британії з ЄС відбудеться у березні 2019 року. Під час перехідного періоду Лондон і Брюссель домовлятимуться про майбутнє співробітництво. Весь цей час Британія має дотримуватися правил ЄС, сплачувати внески до його бюджету і виконувати постанови суду, однак, не матиме права ухвалювати рішення. ЄС відреагував на отруєння Скрипаля у Британії. У Євросоюзі вимагають, аби Кремль надав інформацію про програму “Новачок” до Організації із заборони хімічної зброї.



ТЭГИ: ТСН. Выпуск новостей (20.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть ТСН. Выпуск новостей (20.03.2018) новый выпуск, ТСН. Выпуск новостей (20.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск ТСН. Выпуск новостей (20.03.2018), ТСН. Выпуск новостей (20.03.2018) онлайн, ТСН. Выпуск новостей (20.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть ТСН. Выпуск новостей (20.03.2018) онлайн