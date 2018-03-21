Учения по борьбе за живучесть прошли на Каспийской флотилии в Дагестане

В пункте базирования кораблей Каспийской флотилии проведены учения по борьбе за живучесть (БЗЖ) корабля.

Учения корабельных аварийно-спасательных групп (АСГ) проведены на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий» в Дагестане. Внутри этого комплекса имитируются различные корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, отрабатывать навыки по спасению корабля.

В ходе учений моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также ликвидировали пробоины в корпусе корабля и устранили поступление забортной воды.

Тренировки направлены на способность экипажа обеспечить живучесть корабля при различных боевых и аварийных ситуациях.

В учениях по БЗЖ приняли участие аварийные партии 10 надводных кораблей Каспийской флотилии, в числе которых ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», а также малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич».