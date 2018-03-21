Украина усложнит для россиян пересечение границы

Сегодня было введено в действие одной из решений СНБО Украины, согласно которому, ради предупреждения терактов, будет усложнен процесс пересечение границы для граждан РФ.Введение этого решение подразумевает создание действенного механизма предварительной проверки, которая позволит минимизировать опасность проникновения диверсантов.Уже сейчас существует несколько наработок по этому вопросу. Теперь кабинету министров и Раде предстоит принять ряд решений и законов, обеспечивающих работу постановления СНБО.