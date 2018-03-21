Уроки мира для детей войны — саперы ДНР провели занятие со школьниками о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов (ФОТО)

Представители армии ДНР провели для детей 10–11 классов, обучающихся в гимназии № 70 г. Донецка, лекцию о взрывоопасных предметах.

Специалист — сапёр рассказал детям правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, показал муляжи распространённых типов взрывоопасных предметов, объяснил принципы их действия и факторы поражения.

Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия: в полях, огородах, в лесах и парках, в реках, озёрах и других водоёмах, в домах и подвалах. Даже несмотря на разминирование могут остаться неуничтоженные взрывные устройства. Дети по своей природной любознательности или неосторожности могут инициировать их подрыв, что может привести к травмам и даже смерти.

Особенно важно, что дети своими глазами смогли посмотреть, как выглядят взрывные устройства, и в случае обнаружения таких предметов смогут адекватно оценить ситуацию и вызвать на помощь специалистов.

Также стоит отметить, что такие лекции помогут детям сохранить как свою жизнь и здоровье, так и здоровье своих друзей и знакомых, в случае нахождения неразорвавшихся или иных боеприпасов.

У детей была возможность задать вопросы и даже подержать в руках учебные образцы различных взрывных устройств. Как ученики, так и руководство гимназии выразило военнослужащим армии ДНР благодарность за такую интересную и, увы, пока Украина будет вести войну с Донбассом — полезную лекцию.