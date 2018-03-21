В Хомсе возобновились бои между армией и террористами

На севере сирийской провинции Хомс зафиксированы перестрелки между силами республиканской армии и террористами. Параллельно бои продолжаются в мухафазе Хама, сообщает Федеральное агентство новостей. Читайте по теме

Сирийские военные атаковали террористов в провинции Хомс, сообщают СМИ

В провинции Хомс действует режим прекращения огня, однако он не распространяется на экстремистов из бандформирований, дислоцирующихся в районе населённого пункта Ар-Растан.

Незаконные формирования также пытаются атаковать позиции официального Дамаска возле города Харб Нафса в Хаме. Кроме того, боевики предприняли несколько безуспешных попыток провести спецоперацию против военных в городе Сальхаб.

Сообщается, что сирийской армии удалось обнаружить несколько массовых захоронений мирных граждан, ставших жертвами террористов на территории мухафазы.

Яндекс.Дзенв Telegram

Телеканалы должны тщательнее выбирать гостей политических ток-шоу, заявила Матвиенко

Италия благодаря «Газпрому» впервые в истории стала экспортером газа

Сирийские военные атаковали террористов в провинции Хомс, сообщают СМИ