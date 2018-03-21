В Кремле опровергли новую волну отставок губернаторов

В администрации президента России не планируют новой кампании по досрочным отставкам губернаторов, речь может идти о точечных заменах, рассказали РБК источники, близкие к Кремлю.

Ранее источники «Дождя» говорили, что Кремль планирует возобновить серию отставок руководителей регионов, начатую прошлой осенью. Это может быть сделано до 9 сентября 2018 года, когда пройдет единый день голосования по выбором руководства 20 регионов и депутатов законодательных собраний в 17 субъектах РФ.

По данным источников РБК, смена губернаторов может произойти там, где у губернаторов в этом году истекают полномочия. Кроме того, в отставку также могут отправить кого-либо из «возрастных» руководителей и тех, кто хочет уйти по собственному желанию.

Прошлой осенью в отставку ушли главы 11 российских регионов: Самарской, Орловской, Новосибирской, Нижегородской, Омской, Псковской и Ивановской областей, Приморского и Красноярского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа.