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В Кремле опровергли предложение Путиным постов Грудинину и Собчак


Добавлено: 21 мар 2018 в 22:23, Категория: Новости на сегодня
В Кремле опровергли предложение Путиным постов Грудинину и Собчак

Владимир Путин на встрече с соперниками по президентской гонке не предлагал им государственных постов. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета «Аргументы недели» писала, что Ксении Собчак и Павлу Грудинину было «предложено подумать над дальнейшей политической карьерой».

«Собчак… предложено либо стать членом Совета Федерации по квоте президента России, либо по примеру Никиты Белых возглавить не самый успешный регион страны…

Павлу Грудинину же предложен пост министра сельского хозяйства», — говорилось в заметке.

«Нет, это не так», — прокомментировал статью Песков.

Позднее тому же изданию содержание встречи пересказал один из ее участников Сергей Бабурин.

По его словам, Путин «никому предложений не делал».

«Мы дружно посмеялись над запросом [лидера "Коммунистов России" Максима] Сурайкина сделать всех нас членами Совета Федерации. [Представлявший КПРФ на выборах Павел] Грудинин напомнил, что получил больше всех голосов после Путина. Я добавил, что его сразу нужно назначать председателем правительства. Каждый говорил о своем», — сообщил Бабурин.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 22:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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