В Кремле прокомментировали отказ Трампа поздравить Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что президент США Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Владимир Путин получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. «Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно ничего сгущать», — сказал Песков. При этом он не смог дать точный ответ о том, поступало ли письменное поздравление от американской стороны.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что телефонный звонок с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.

Между тем президент Польши Анжей Дуда также отказался поздравить Путина с победой, однако не исключил, что отправит письмо с поздравлениями на инаугурацию.