В парламент США внесен законопроект о противодействии российской пропаганде

Члены Палаты представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект «О противодействии иностранной пропаганде».

Авторами документа стали демократ Сет Мултон и республиканка Элис Стефаник. Как сообщается на сайте Мултона, документ требует большей прозрачности от СМИ, принадлежащих иностранным правительствам. Они должны будут раскрывать своих собственников и связи с иностранными государствами.

Отмечается, что документ, в первую очередь, направлен против попыток влияния на американцев со стороны России и Китая.

«И Россия, и Китай резко активизировали свои усилия в нашей стране, для того чтобы поколебать общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать свои политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование контролируемых правительством СМИ, чтобы посеять ложь и распространить пропаганду», — заявил Мултон.

Одним из СМИ, занимающихся пропагандой, законодатели называют российский RT.

В США уже есть закон об иностранных агентах. RT зарегистрировался как иноагент по требованию властей США в ноябре 2017 года. Тогда же в России был принят свой закон о СМИ — иностранных агентах. Какие СМИ будут отнесены к этой категории, решает Минюст РФ.