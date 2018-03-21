В Пентагоне признали бессилие США перед гиперзвуковым оружием России

США нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Об этом заявил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

На слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам генерал выразил мнение, что у США нет средств защиты от сверхзвукового оружия.

Представитель ВС США отметил, что американская сторона ответила силами сдерживания, которая включает «ядерную триаду» и ядерные возможности. Хайтен отметил, что единственной защитой США от такого вооружения является угроза угроза ядерным возмездием.