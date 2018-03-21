В прокуратуре заявили о срыве подготовки антиукраинских акций

Прокуратура Крыма сообщила, что совместно с СБУ провела в Чернигове шесть обысков, в ходе которых, как утверждается, были обнаружены доказательства подготовки антиукраинских акций. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что обыски прошли у «лиц причастных к организации антигосударственных акций в Украине». По данным прокуратуры, эти люди ставили перед собой цель дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

В ходе обысков обнаружены и изъяты гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, «георгиевские» ленточки и российские флаги, что, по мнению прокуратуры, свидетельствует о подготовке к указанным противоправным акциям.

Ранее сообщалось, что СБУ провело 25 обысков у причастных к «антиукраинским» акциям.

Фото: пресс-служба прокуратуры