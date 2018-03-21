В школе Волоколамска ученикам стало плохо из-за вони с полигона «Ядрово»

Четверых учеников школы №2 подмосковного Волоколамска увезли в больницу на скорой после того, как они почувствовали себя плохо из-за вони, разносящейся с мусорного полигона «Ядрово». Об этом РИА Новости рассказала директор школы Ирина Дмитриенко.

По информации директора, после осмотра детей отправили домой.

Дмитриенко рассказала, что сегодня район накрыло очередной волной неприятного запаха с «Ядрово», из-за чего часть учеников почувствовали себя плохо.

По данным источника «Интерфакса», всего в школе могли пострадать 39 детей. Собеседник агентства утверждал, что «23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте».

При этом, по словам источника, школьники пострадали в результате распыления баллончика с газом.

Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что в больницы были доставлены 23 ученика с признаками отравления.

«Информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина — резкий запах сероводорода», — заявил собеседник агентства.

Telegram-канал Mash опубликовал снимок людей, столпившихся у приемного отделения горбольницы в Волоколамске.

«Местные жители жалуются, что "вонью накрыло весь город, дышать нечем". 29 детей уже пожаловались на отравление», — говорится в заметке.