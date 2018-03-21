В Совфеде заявили о возможности изменения закона о выборах президента.

Совет Федерации, по итогам последней президенсткой кампании, может начать процесс по изменению закона о выборах, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Спикер отметила, что речь может идти об изменении всего блока избирательного законодательства.

Матвиенко раскрыла, над какими изменениями уже задумались.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. С результатом 76,68% на пост главы государства переизбран Владимир Путин.