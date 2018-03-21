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В Верховной Раде установили систему для досмотра депутатов


Добавлено: 21 мар 2018 в 12:43, Категория: Украина
В Верховной Раде установили систему для досмотра депутатов

Сегодня управление государственной охраны установило средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной Рады.

По информации, на центральном входе, через который заходит большинство депутатов, помимо рамки металлоискателя установлен Rapiscan (рентгеновская установка).

По словам сотрудника Управления госохраны, такие установки размещены на всех блокпостах при входе в здание парламента.

При этом он отметил, что если депутат не захочет ставить свои личные вещи на дорожку устройства, то охрана не имеет права заставлять его это делать.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 12:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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