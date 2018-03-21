Вечер с Владимиром Соловьевым (19.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 03:07 ,

Вечер с Владимиром Соловьевым последний выпуск 19 марта. Выборы-2018 удивили высокой явкой в крупных городах, где избиратель обычно менее активен, чем в глубинке. К примеру, в Москве на участки пришли практически 60 процентов избирателей – в полтора раза больше, чем прогнозировали социологи. В Петербурге – почти 64 процента. Главное событие года – президентские выборы – не только состоялись, но и стал понятен результат. К этому часу Центризбирком обработал почти все бюллетени. Безоговорочную победу одержал Владимир Путин. За него проголосовали 76.69% избирателей. Или более 56 миллионов человек – больше, чем когда бы то ни было.



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