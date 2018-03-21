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» » Вещдок. Лисий хвост (20.03.2018)

Вещдок. Лисий хвост (20.03.2018)


Добавлено: 21 мар 2018 в 15:07,
Вещдок. Лисий хвост последний выпуск 20 марта. В своей квартире найден мертвым известный киевский ювелир Аркадий Корецкий. В сейфе убитого обнаружен лисий хвост. Этот знак намекал на участие в преступлении вора-рецидивиста Корнея Голубицкого – единственного члена банды «Лиса», оставшегося на свободе. Известно, что Корецкий делал на заказ дорогие вещи для жены большого начальника с железной дороги. Как оказалось, ювелир задолжал заказчице большую сумму. Её имя пока не установили.

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Добавлено: 21 мар 2018 в 15:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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