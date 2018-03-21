Вещдок. Перестраховка (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 15:07 ,

Вещдок. Перестраховка последний выпуск 20 марта. В собственной квартире сантехник ЖЭКа Матвей Сидорчук обнаружил зарубленную топором свою молодую жену – Тамару. Следственно-оперативная группа, проведя начальное расследование, приходит к выводу, что главным подозреваемым в убийстве является муж погибшей. Когда Матвей пришел домой, его перехватила соседка и попросила починить кран. Он согласился. В коридоре соседки остался кровавый оттиск подошвы обуви Сидорчука. Откуда кровь могла взяться на ботинках мужа убитой? Следователь выяснил: Сидорчуки постоянно ссорились. Вполне возможно, Матвей убил жену в порыве гнева.



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