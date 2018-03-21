В Кремле прокомментировали сообщения о готовящейся отставке Лаврова

В Кремле порекомендовали не обращать внимания на спекуляции СМИ о том, что Сергей Лавров якобы собирается уйти с поста главы МИД России.

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!» — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на несколько источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства, поскольку «устал» от должности министра, которую занимает с 2004 года.

В среду Сергею Лаврову исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Утром он провел переговоры с японским коллегой, который преподнес ему праздничный торт в форме футбольного мяча.

Перестановки в правительстве

В воскресенье Владимир Путин сообщил, что перестановки в правительстве начнутся только после инаугурации.

«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — пояснил президент.

В то же время он отметил, что до переизбрания не мог заниматься подбором кандидатур на министерские должности. Глава государства добавил, что начал «предметно думать» на эту тему только после того, как стали известны первые результаты выборов.