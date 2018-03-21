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Владельцам замороженных счетов могут запретить въезд в Россию


Добавлено: 21 мар 2018 в 00:44,
Владельцам замороженных счетов могут запретить въезд в Россию

Гражданам, счета которых были заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег, могут запретить въезд в Россию.  

Группа депутатов «Единой России» предлагает внести изменения в статью 26 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В соответствии с законопроектом, который планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 21 марта, Россия может запретить въезд в страну иностранным гражданам или лицам без гражданства, если их счета были заморожены или заблокированы.

При этом документ касается только тех граждан, финансовые операции которых были приостановлены в рамках законодательства в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

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Добавлено: 21 мар 2018 в 00:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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