Владельцам замороженных счетов могут запретить въезд в Россию

Гражданам, счета которых были заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег, могут запретить въезд в Россию.

Группа депутатов «Единой России» предлагает внести изменения в статью 26 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В соответствии с законопроектом, который планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 21 марта, Россия может запретить въезд в страну иностранным гражданам или лицам без гражданства, если их счета были заморожены или заблокированы.

При этом документ касается только тех граждан, финансовые операции которых были приостановлены в рамках законодательства в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

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