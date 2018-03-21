Власти Волоколамска подтвердили выброс газа на полигоне «Ядрово»

В администрации Волоколамского района в Подмосковье подтвердили выброс газа на полигоне «Ядрово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут», - сообщили в пресс-службе.

При этом власти опровергли информацию о распылении газового баллончика в школе.

По словам собеседника агентства, в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Источник газа был выявлен и ликвидирован.

21 марта появилась информация о том, что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе №2. Сообщалось, что 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе происходящего и получает информацию о мерах по решению проблемы.