Военизированный кросс «Штурм-13» собрал более одной тысячи участников

На днях на территории около регионального отделения ДОСААФ Мордовии, что называется, было не протолкнуться. Свыше одной тысячи участников из команд воинских частей, высших и средних профессиональных образовательных учреждений, военно-патриотических клубов, юнармейцев и кадетов решили испытать себя в военизированном кроссе «Штурм-13».

Его совместными усилиями организовали региональное отделение ДОСААФ Мордовии, республиканский военный комиссариат и пункт отбора на военную службу.

С пожеланиями успеха на дистанции к претендентам на победу обратились военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров, исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Алексей Тюркин, заместитель директора департамента по социальной политике администрации Саранска Оксана Шуляпова, начальник городского пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Валенцов.

Дистанция кросса изобиловала труднопроходимыми препятствиями. Нужно было пролезть под «КамАЗом», попасть из винтовки в цель, метко бросить муляж противотанковой гранаты, пробежать сквозь дымовую завесу, взобраться на огромный сугроб, выбраться из сложных лабиринтов, преодолеть полосу препятствий, вовремя надеть противогаз, спасаясь «от газовой атаки».

Для гостей и участников кросса организаторы развернули выставку вооружения и военной техники, автомобильной и мотоциклетной техники, полевую кухню, работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В зачете воинских частей главный приз достался военнослужащим ВДВ. Среди вузов, колледжей и техникумов первенствовали представители Атяшевского аграрного техникума, которые также отмечены переходящим кубком за победу в общекомандном зачете. В состязаниях школьных коллективов самыми выносливыми оказались учащиеся Ковылкинской гимназии. Победители в награду получили кубки, медали и сладкие подарки.



Военизированный кросс «Штурм-13» так понравился всем участникам, что организаторы приняли решение о его ежегодном проведении с вручением сильнейшей команде переходящего кубка.