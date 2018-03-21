Воронины - 21 сезон, 2 серия (19.03.2018) СТС

Добавлено: 21 мар 2018 в 04:02 ,

Новый сериал-фильм Воронины 21 сезон 2 серия 19 марта. Николай, осознав, что за всю жизнь не сделал ничего выдающегося, решает попасть в книгу рекордов. Вот только добиться реального рекорда оказывается не так просто. Родители и их детишки, бабули и дедули, молодые пары не просто следят за тем, как развиваются отношения между полюбившимися героями, но и получают полезные советы для крепкой и счастливой семейной жизни. Каждая серия долгоиграющей комедии – это новый виток в непростых, полных курьезов взаимоотношениях между родственниками-соседями. Кроме того, в их жизнь то и дело врываются яркие персонажи, благодаря которым сериал Воронины никогда не теряет свежесть.



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