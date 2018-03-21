Воронины - 21 сезон, 4 серия (19.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 03:08 ,

Новый сериал-фильм Воронины 21 сезон 4 серия 19 марта. Когда Люся называет Галину огнедышащим драконом, прилетающим с балкона, Галина решает измениться и больше не донимать Веру. А Вера в свою очередь решает не рассказывать Галине, что кличку «Дракон» придумала она, а не Люся. Родители и их детишки, бабули и дедули, молодые пары не просто следят за тем, как развиваются отношения между полюбившимися героями, но и получают полезные советы для крепкой и счастливой семейной жизни. Каждая серия долгоиграющей комедии – это новый виток в непростых, полных курьезов взаимоотношениях между родственниками-соседями.



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