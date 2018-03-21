Воронины - 21 сезон, 6 серия (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 18:49 ,

Новый сериал-фильм Воронины 21 сезон 6 серия 20 марта. Люся подралась в садике. Вера убеждена, что в поведении дочери виноват Костя. Она очень удивится, когда узнает, с кого на самом деле дочь взяла пример. Каждая серия долгоиграющей комедии – это новый виток в непростых, полных курьезов взаимоотношениях между родственниками-соседями. Кроме того, в их жизнь то и дело врываются яркие второстепенные персонажи, благодаря которым сериал Воронины никогда не теряет свежесть.



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