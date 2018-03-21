Воронины - 21 сезон, 7 серия (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 18:49 ,

Новый сериал-фильм Воронины 21 сезон 7 серия 20 марта. Когда Киря и Филя совсем отбились от рук, Костя и Вера решили отправить их в кадетское училище. Однако они не знали, что противиться этому больше будут не сами близнецы, а Галина Ивановна. Каждая серия долгоиграющей комедии – это новый виток в непростых, полных курьезов взаимоотношениях между родственниками-соседями. Кроме того, в их жизнь то и дело врываются яркие второстепенные персонажи, благодаря которым сериал Воронины никогда не теряет свежесть.



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