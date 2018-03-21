Все буде добре - Молодой поклонник Надежды Матвеевой (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 15:07 ,

Шоу Все будет хорошо. Украина. Любви все возрасты покорны последний выпуск 20 марта. Надежда Матвеева обратится к подружкам-соведущим за советом. Дело в том, что у нее появился новый молодой поклонник. Надю смущают отношения, в которых женщина старше мужчины, поэтому она старается всячески избегать подобных ухаживаний. Анна Горбань и Лилия Кувалдина попробуют на примерах голливудских звезд переубедить Надю, что все это всего лишь домыслы, и что настоящей любви все возрасты покорны. А вот Виктория Зубрейчук поделится сокровенным и расскажет о своем личном опыте, ведь она всегда выбирала себе мужчин помладше. Какие советы услышит Надежда Матвеева и решится ли дать шанс молодому поклоннику.



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