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» » Высокие ставки. Реванш - 12 серия (19.03.2018)

Высокие ставки. Реванш - 12 серия (19.03.2018)


Добавлено: 21 мар 2018 в 03:07,
Новый сериал-фильм Высокие ставки. Реванш 12 серия 19 марта. Глория уговаривает хакера Смолякова снова ей помочь. Девушка признается, что генерал Филипенко, на самом деле, не ее отец — с высокопоставленным начальником ее связывают только деловые отношения. Майор Робин пытается любыми способами заставить Леру дать показания против ее супруга. Криминальный авторитет Юрий Сергеев (Алексей Нилов) по прозвищу Космонавт — владелец самой крупной в городе сети подпольных казино. Он и его старый товарищ давно занимаются игорным бизнесом и хлебнули немало горя в этой опасной сфере.

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Добавлено: 21 мар 2018 в 03:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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