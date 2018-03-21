Высокие ставки. Реванш - 13 серия (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 17:00 ,

Новый сериал-фильм Высокие ставки. Реванш 13 серия 20 марта. Жена Космонавта дает против него показания и выходит на свободу. Увидев няню в доме мужа, женщина рвет с ним отношения, собирается забрать сына и уехать. Полиция по заданию генерала Филипенко объявляет Глорию в федеральный розыск. Тем временем люди генерала похищают бухгалтера казино и забирают всю финансовую документацию Космонавта. Вскоре Филипенко связывается с популярным блогером Гориным и заказывает у него серию разоблачительных программ о Сергееве.



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