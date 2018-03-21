Высокие ставки. Реванш - 14 серия (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 21:02 ,

Новый сериал-фильм Высокие ставки. Реванш 14 серия 20 марта. После выхода в эфир разоблачительных программ о Космонавте посетителей в его казино становится все меньше. Сам авторитет вместе с Капитаном и Филиным разрабатывает план против генерала Филипенко, который требует у него 200 миллионов долларов и угрожает уголовным преследованием. Криминальный авторитет Юрий Сергеев (Алексей Нилов) по прозвищу Космонавт — владелец самой крупной в городе сети подпольных казино. Он и его старый товарищ давно занимаются игорным бизнесом и хлебнули немало горя в этой опасной сфере.



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