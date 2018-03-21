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Взыскание долгов – надежно и по закону


Добавлено: 21 мар 2018 в 01:22, Категория: Статьи

Взыскание долгов – надежно и по законуВ реальной жизни многие берут кредиты, займы, деньги под залог и т.д., а потом по тем или иным причинам не спешат их возвращать, тем более, что со временем сумма растет за счет процентов за просрочку. Кроме того, существует особый тип мошенничества, когда деньги берутся в кредитных организациях, а цели возвратить их не было и нет.

В этих и других случаях организация, которой необходимо передать такого рода дела - московское коллекторское агентство. Прежде всего, до рассмотрения плана действий у коллекторов, банк или другая организация должна попробовать своими силами и средствами решить проблему. Обстоятельного поговорить с должником, возможно, применить рефинансирование или другие варианты погашения долга. Если клиент не  идет на контакт, отказывается общаться с сотрудниками, тогда за дело берутся коллекторы.

В нашем распоряжении есть штат профессиональных психологов, юристов, так же есть группа быстрого реагирования СМЕРЧ. Все действия ведутся строго в рамках закона, мы работаем по договору с соответствующими организациями. В первую очередь составляется план работы с каждым конкретным должником, с учетом суммы кредита, просрочки и набежавших процентов. Мы рассматриваем всевозможные варианты и сроки погашения кредита, предлагаем приемлемые варианты. Если должник находится в розыске, пытаемся найти его и обязать погасить кредитную задолженность. Если ни один из предложенных вариантов не работает, передаем дело в суд.

Практически аналогичные действия, только куда более сурового характера применяются к мошенникам по кредитам. Все действия сверяются с законом, подача исковых заявлений в суд, по поводу взыскания долгов, так же составляется в установленной форме.

За многолетний опыт работы, наше агентство характеризуется высокими показателями своей деятельности. Лишь небольшой процент взыскания долгов рассматривается в судебном порядке. Большую часть вопросов мы решаем с должниками самостоятельно.

Если у вас возникают вопросы по работе, структуре нашего агентства, по порядку ведения дел и взыскания задолженностей, вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов через сайт, по телефону, придя в наш офис лично.

Необходимо доверять решение таких сложных и специфических вопросов только профессионалам. Позвоните нам и мы поможем вам!



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Добавлено: 21 мар 2018 в 01:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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