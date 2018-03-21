Заказано свыше 350 тыс Fan ID на ЧМ-2018, половина заявок от иностранцев

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Количество заказанных паспортов болельщика (Fan ID) на чемпионат мира по футболу 2018 года в России превысило 350 тысяч, половину из этого числа заказали граждане иностранных государств, сообщается в релизе министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

В десятку стран, из которых поступило больше всего заявок на оформление Fan ID, входят Россия, США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Германия, Бразилия, Египет. Больше всего Fan ID заказывают болельщики в возрасте от 25 до 34 лет (37%), меньше всего — в возрасте до 17 лет (9%). 25% заказавших паспорта болельщиков — женщины.

Около 80% болельщиков пользуются почтовой доставкой паспортов болельщика. Также паспорта доставляются в некоторые подразделения Россотрудничества, расположенные в Германии, Испании, Италии, Сербии и Финляндии, и в 165 визовых центров.

"Мы проверили работу визовых центров в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Брюсселе и Роттердаме. Доставка паспортов болельщиков в визовые центры проходит в корректные сроки. Выдача организована в строгом соответствии с утвержденными правилами", — сказал заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Паспорт болельщика (Fan ID) — персонифицированная карта зрителя, является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Такую карту должен получить каждый купивший билет на матчи ЧМ-2018.