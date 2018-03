Женщины умнее мужчин: Мила Кунис рассказала, чем ее дочь Уайетт отличается от сына Димитрия

Мила Кунис и Кейт МакКиннон

Сегодня 34-летняя Мила Кунис посетила шоу Элен Дедженерес, где вместе с коллегой Кейт МакКиннон расказала о комедии "Шпион, который меня кинул" (The Spy Who Dumped Me), которая выйдет на экраны уже этим летом. Картина расскажет о двух подругах, которые случайно попали в опасный мир шпионских переделок после того, как выяснилось, что бывший парень одной из героинь — шпион. Главную мужскую роль исполнит бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру.

Слово за слово, и разговор перешел к обсуждению детей: трехлетней Уайетт и годовалого Димитрия . Знаменитая ведущая не упускает возможности выудить у своих гостей истории о маленьких проказниках, но Мила всегда охотно делилась впечатлениями о семейной жизни и воспитании детей, так что особо уговаривать ее не пришлось.

Они совершенно разные! Сын напоминает мне ленивца. Он чудесный, и я его люблю. Он однажды все равно увидит это и спросит: "Почему ты это сказала?". По правде говоря, женщины умнее мужчин. Этот вывод я сделала, наблюдая за двумя разными людьми, которых родила.Эллен в ответ на это пошутила, будто Димитрию стоит почаще слезать с отцовских плеч и ходить, на что Мила среагировала:

Ему всего год. Он ленивый!

Тем не менее у Милы Кунис и Эштона Катчера есть прекрасный план, как побороть лень у своих детей: звездная пара решила не оставлять свое состояние наследникам, а отдать деньги на благотворительность.