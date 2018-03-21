Жители Волоколамска устроили массовый митинг у больницы и ударили мэра

Жители подмосковного Волоколамска устроили массовый митинг у здания районной больницы, куда сегодня с отравлением свалочным газом обратились 50 школьников.

Приехавшего в больницу губернатора региона Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова жители встретили криками «Позор» и «Убийцы!». Также они выкрикивали требование «В отставку!».

Видеозаписи с места событий опубликованы, в частности, в волоколамской группе «STOP ВЫБРОС! Мы хотим дышать!» «ВКонтакте».

Телеканал RTVi сообщает, что Гаврилов шел в больницу следом за Воробьевым. Главу Волоколамского района остановили митингующие, один из них его ударил, после чего глава района ретировался.

Позднее к больнице приехали шесть машин с омоновцами, которые прошли колонной в больницу.

Тем временем губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах отправить детей из Волоколамска за город.

«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить в места отдыха максимальное количество детей. Для этого я сюда и приехал», — цитирует его «Интерфакс».

Также глава Подмосковья сообщил, что «буквально со следующей недели» полигон «по сути он будет закрыт» — начнется его активная рекультивация.

«Мы должны сделать купол, который впоследствии обеспечит систему дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы должны завершить все процедуры», — пообещал чиновник.

Тем временем, жители Волоколамска еще 16 марта подали иск в суд о закрытии полигона «Ярдово».

20 марта городской суд Волоколамска отклонил аналогичный иск Роспотребнадзора, ограничившись штрафом для управляющей свалкой организации.