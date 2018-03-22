7 критериев выбора курсов иностранных языков в Донецке

Выделить какие-то самые главные критерии выбора курсов иностранных языков нелегко. У каждого свои запросы и цели. Если усреднить часто встречающие желания, то можно их свести в такой список:

Чтобы вообще были курсы, неважно какие, главное рядом с домом.

Как часто и как долго длятся.

Сколько стоят.

Выдают ли сертификаты или документы после окончания обучения.

Интенсивность курса.

Какие методики и программы.

Сколько человек в группе.

Есть еще один пункт, на который половина не обращает внимания, устраиваясь на курсы – опыт и профессиональные качества преподавателя, как здесь - http://otadoya-dn.ru/kursy/.

Критерий 1

В таком большом городе, как Донецк, широкий выбор разнообразных курсов иностранных языков. Но, это и хорошо, при конкуренции, каждый организатор старается удовлетворить максимально запросы учеников. В случае, если выбор не большой, смотрите на все выгоды обучения.

Критерий 2

Тут все зависит от человеческого фактора самого обучающегося. Сразу реально оцените свое свободное время. Будет жаль и денег, и усилий, если обучение прервется в самый неподходящий момент только из-за обстоятельств.

Критерий 3

Курсы иностранных языков по выгодным ценам не всегда качественно или гарантированно. Особенно в случае, когда нужен практикующий преподаватель или знания от носителя языка. Обычно себестоимость складывается из материально-технической оснастки заведения – видео-аудио- аппаратура, методическая литература, аренда или субаренда и т. д. Далее плюс зарплата преподавателям, число человек в группе. Чем больше людей, тем курсы должны быть дешевле и наоборот.

Критерий 4

Красиво оформленную «бумажку»-сертификат готовы выдать сейчас практически все. А нужна вам красота? Или нужны знания, практика? Готовы Вы после курсов понимать, что говорят, хотя бы в тех же сериалах? Смотреть их без русского перевода? Или вам важнее на полке документ?

При приеме на работу работодатель не обратит внимания на сомнительную документацию, все равно проведет тестирование и собственное оценивание ваших языковых возможностей.

Критерий 5

Интенсивные занятия понадобятся при достижении трудоустройства за границей или в иностранной компании. Курсы иностранных языков в Донецке предоставят право выбора сложности обучения.

Критерий 6

Методик и программ множество множеств. Понять новичку уникальность преподавания сложно. Доверить придется мнению тех, кто уже окончил курсы или имеет представление о программном обучении.

Критерий 7

Ясно, что внимания от учителя добивается каждый абитуриент. Чем больше учитель уделит разъяснению непонятных моментов, тем знания прочнее. Идеальное количество учеников в наборе – 5-6.