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70 тысяч лет назад пролетающая звезда мимоходом взбудоражила облако Оорта


Добавлено: 22 мар 2018 в 12:29, Категория: Новости на сегодня
70 тысяч лет назад пролетающая звезда мимоходом взбудоражила облако Оорта

Астрономы проанализировали почти 340 объектов Солнечной системы с гиперболическими орбитами, и обнаружили, что на траектории некоторых из них повлияло событие, произошедшее около 70 тысяч лет назад.

Тогда с Солнечной системой сблизилась на рекордное малое расстояние одна из близлежащих звезд, ныне известная под названием «звезда Шольца» в честь немецкого астронома Ральфа-Дитера Шольца. Сейчас эта звезда находится на расстоянии около 20 световых лет от нас. На небесной сфере она расположена в созвездии Единорога. В действительности звезда Шольца представляет собой двойную систему, состоящую из красного карлика массой 86 ± 2 массы Юпитера и коричневого карлика (65 ± 12 масс Юпитера), которые находятся на расстоянии 0,8 астрономической единицы друг от друга. Общая масса звездной системы меньше массы Солнца примерно в семь раз.

В момент наибольшего сближения звезда Шольца оказалась всего в 52 000 астрономических единиц (0,8 светового года) от Солнца, то есть прошла через внешнюю часть облака Оорта, повлияв на орбиты некоторых находящихся там объектов. В нынешнем исследовании астрономы Карлос и Рауль де ла Фуэнте-Маркос (Ra?l de la Fuente Marcos) из Мадридского университета Комплутенсе и Сверре Аарсет из Кембриджа изучили орбиты (Sverre Aarseth) изучили радианты движения многих объектов с гиперболическими орбитами, происходящих из облака Оорта. Ожидалось бы, что они будут распределены равномерно, однако в действительности плотность их возрастает в направлении созвездия Близнецов, откуда приближалась к Солнечной системе звезда Шольца. Как утверждает Карлос де ла Фуэнте-Маркос (Carlos de la Fuente Marcos), расчеты позволяют предположить, что звезда Шольца сближалась с Солнцем даже не на 0,8 светового года, как считалось, а на 0,6.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.



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Добавлено: 22 мар 2018 в 12:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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