Акулы удобряют коралловые рифы

Ученые из Имперского колледжа Лондона, Флоридского международного университета, Зоологического института Лондона и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре установили, что экскременты акул играют важную роль в поддержании хрупких экосистем коралловых рифов. Акулы переносят жизненно важные питательные вещества со своих кормовых угодий в открытом океане в более мелководные бассейны рифов.

«Наше исследование показывает, что крупные мобильные хищники, такие как акулы, могут быть очень важным источником питательных веществ даже для самых маленьких рифовых существ, таких как кораллы, – говорит один из авторов работы биолог Дженнифер Казелле (Jennifer Caselle) из Института наук о море Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. – Роль акул как высших хищников хорошо понятна, но их роль в качестве переносчиков питательных веществ гораздо менее изучена».

Исследование было проведено на атолле Пальмира, расположенном в полутора тысячах километрах к югу от Гавайских островов. Сейчас там находится национальный заповедник, управляемой Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Ученых интересовала роль в жизни кораллового рифа темноперых серых акул (Carcharhinus amblyrhynchos).

Эти рыбы, длиной около двух метров, обитают в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов. Они активно охотятся в толще воды на костных рыб или на головоногих моллюсков, причем большую часть добычи настигают в пелагической зоне, удаляясь от кромки рифа. Исследователи использовали акустические метки для отслеживания передвижений акул. Составив карту их перемещений, они смогли оценить количество азота, осаждающегося на рифе с фекалиями акул. По оценке авторов работы, акулья популяции атолла Пальмира, насчитывающая приблизительно 8300 особей, ежедневно приносит в экосистему атолла 94,5 килограмма азота, который служит удобрением для многих живущих на рифе организмов.

Итоги исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.