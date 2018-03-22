Давайте поговорим о том, с чем каждый из нас сталкивается в своей жизни. Недопонимание, еще на фазе знакомства и страдания унижающие вашу самооценку. Все невротические отношения начинаются со сценария «охотник-жертва». Причем в роли охотника далеко не всегда выступает мужчина, а «жертву», то-есть сторону, которая как бы незаинтересованна в этой встреча, не всегда играет именно женщина. Когда одна сторона вечно откладывает свидание на потом, не отвечает на звонки, пытается закруглиться, сухо отвечает и вообще требует подарков, денег или чего-либо большего, кроме вас, как человека. Это верный признак того, что вам с этим человеком не по пути. И не важно, какие у него мотивы. Даже если заинтересован казалось бы, всем своим видом вербально и невербально показывает «а ты добейся меня», имейте ввиду, так будет всегда, всю дорогу. Даже ели вы «добьетесь», будите ли вы счастливы каждый день быть на острие? Помните, что здоровые отношения это, когда оба партнера заинтересованы друг в друге, в общении, хотят узнать вас по лучше, рады вашему вниманию и вам как личности, да и вообще им приятно провести с вами вечер. «Любите себя и вас полюбят».
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Новости » Шоу-бизнес » Алексей Чайчиц знает, как понять, что ему с кем-то не по пути
Алексей Чайчиц знает, как понять, что ему с кем-то не по пути
Добавлено: 22 мар 2018 в 13:56, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 мар 2018 в 13:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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