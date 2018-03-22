Анджелина Джоли сходила с детьми за продуктами в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли с сыном Ноксом

Вчера папарацци не упускали из виду семью Анджелины Джоли: сначала в сети появились кадры ее троих детей и телохранителя на парковке у одного из магазинов, а чуть позже СМИ облетели фотографии самой актрисы. Звезда была замечена с продуктовой тележкой в отделе круп, когда делала покупки в супермаркете, расположенном в одном из районов Лос-Анджелеса.

Джоли, одетая в черное длинное пальто, брюки и туфли итальянского бренда Aquatalia, сосредоточенно выбирала любимые продукты. Ей составили компанию 13-летняя Захара и девятилетний Нокс. Дети не отходили от нее и помогали наполнять тележку нужными товарами.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом

Напомним, бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта еще не завершен, но при этом новая жизнь уже налажена. Шестеро детей пары живут вместе с матерью, а отец навещает их.