Анонсирован новый бесшумный компьютер

Компания GIGABYTE анонсировала весьма любопытный мини-компьютер — устройство GB-BLCE-4000C, которое можно использовать в качестве медиацентра, игровой системы или офисного ПК.Новинка заключена в корпус объёмом всего 0,67 литра: габариты составляют 56,22 x 103 x 116,52 мм. При этом использована безвентиляторная конструкция, благодаря чему не производится никакого шума при работе, сообщает ua.today.Применена аппаратная платформа Intel Gemini Lake. Основой служит процессор Celeron N4000 с двумя вычислительными ядрами (1,1–2,6 ГГц) и графическим контроллером Intel UHD Graphics 600. Допускается использование до 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 в виде одного модуля SO-DIMM.Внутри есть место для одного 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом Serial ATA 3.0 толщиной 7,0/9,5 мм. Оснащение включает сетевой контроллер Gigabit LAN (Realtek RTL8111HS), звуковой кодек Realtek ALC891 и адаптер беспроводной связи Intel Dual Band Wireless-AC 3168.На лицевую панель выведены порты USB 3.0 и USB3.0 Type-C, гнёзда для наушников и микрофона. Сзади располагаются два порта USB 3.0, интерфейсы HDMI 1.4b и D-Sub, гнездо для сетевого кабеля.