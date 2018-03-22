AXenS как способ трансформирования мировой торговли и токенизации кредитов

Разработка и дальнейшее внедрение современной платформы B2B для обеспечения улучшений условий мировой торговли. Использование собственного токена для достижения запланированных целей и возможности использования ее функционала.

AXenS – современная платформа B2B для Distributed Supply Chain Finances и Distributed Trade Services. Максимально простая и понятная в использовании, в то же время обладающая значительным функционалом. Благодаря ее внедрению появляется возможность пользоваться гибким и доступным финансированием. Также обеспечивается прозрачное и полностью безопасное управление всеми цепочками поставок.

AXenS полностью основывается на технологии блокчейна, что позволяет проводить поддержку глобальных торговых операций. Для этого разработаны и внедрены все необходимые инструменты, которые необходимы для активного участия в проверенной и высокомасштабируемой сети. В такой сети возможно эффективное сотрудничество логистических центров и пунктов снабжения, финансовых и страховых органов, государственных и таможенных органов.

В своей деятельности AXenS будет ориентироваться на краткосрочное безопасное кредитование.

AXenS создано консилиумом мировых торговых предприятий, которые возглавил Swaye Capital Management. Главной целью является получения возможности использования современной трансформационной технологии, что позволит увеличить критическую массу, частоту и безопасность торговой деятельности. Осуществление проекта стало возможным благодаря совместной работе с Xnotes, получившей награду в области блокчейн технологий, и рядом других всемирно известных разработчиков.

Для реализации проекта будет использоваться собственный токен площадки AXS, который по своей сути будет являться не только средством сбережения, но и эффективным зашифрованным криптоактивом.

Для привлечения инвестиций, а также с целью дальнейшего использования функционала площадки компания намерена выпустить собственный токен AXS. Всего планируется выпуск 100 миллиардов токенов для получения максимально возможной прибыли в размере 50 миллиардов долларов. Таким образом, стоимость одного токена будет составлять 0,5 долларов или эквивалентная этому значению сумма в криптовалюте или других фиатных средствах.

Распределение токенов будет проведено между различными группами в таком процентном соотношении:

Для реализации на различных этапах проведения продаж ICO будет выделено 65%.

Команда разработчиков, партнеры и советники разделят 25%.

Между ранними держателями, которые совершат приобретение на стадии предварительной продажи, будет распределено 7%.

Вознаграждение для участников Баунти программы составит 3%.

О текущих успехах компании, проведенных работах, и перспективе на будущее можно узнать из дорожной карты компании.

Также вся необходимая для инвесторов информация содержится в технической документации.

Одним из соучредителей, а также генеральным директором проекта является Самсон Ассефа, который длительное время занимал должность управляющего партнера в Swaye Capital.

Всего в команде разработчиков собрано 8 профессионалов, отвечающих за разные направления деятельности компании. Также к разработке было привлечен ряд партнеров и советчиков, что позволило значительно ускорить процесс разработки платформы.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта:

ВТТ автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905