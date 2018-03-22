Барцокас: "Химки" вышли в плей-офф Евролиги в самом тяжелом розыгрыше турнира

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас заявил, что подмосковный клуб впервые в своей истории вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги в самом тяжелом розыгрыше турнира.

"Химки" в среду в гостях победили турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 85:73 и гарантировали себе место в плей-офф Евролиги.

"Впервые в истории клуб вышел в плей-офф Евролиги и стал одной из восьми лучших команд Европы. На мой взгляд, этого результата мы добились в самом тяжелом розыгрыше Евролиги за всю ее историю, особенно учитывая новый формат, когда приходится играть с лучшими командами", - цитирует Барцокаса сайт подмосковного клуба.