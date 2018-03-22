Болельщики смогут бесплатно проехать на метро после матча Россия — Бразилия

Болельщики смогут бесплатно воспользоваться метро и МЦК, а также бесплатными автобусами после товарищеского матча по футболу между сборными России и Бразилии 23 марта. Об этом сообщает RNS со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

В течение двух часов после окончания матча будет организован бесплатный проход зрителей на станциях «Спортивная», «Фрунзенская» и станции МЦК Лужники.

Также будет увеличена парность поездов на Сокольнической и Кольцевой линиях метро. Интервалы движения не будут превышать 100-110 секунд.

Кроме того, 23 марта с 16.00 до 23.00 Мосгортранс организует бесплатный автобусный маршрут S1, который свяжет станцию метро «Парк культуры» и спортивную арену «Лужники». Транспорт будет следовать с интервалом менее минуты. Также во время матча изменится схема движения транспорта в районе стадиона «Лужники».

Вестибюль станции МЦК Лужники, южный вестибюль станции «Спортивная» и при необходимости северный вестибюль станции «Воробьевы горы» будут работать только для выхода в город с 17:00 до 19:00.

После окончания матча с 21.00 до 23.00 южный вестибюль станции метро «Спортивная» у улицы Хамовнический вал и вестибюль МЦК Лужники будут работать только для входа пассажиров.

Товарищеский матч между командами России и Бразилии пройдет 23 марта в 19:00 на стадионе «Лужники». На матч продано более 60 тысяч билетов.