Бренд Sloggi запустил революционную линейку нижнего белья

Известный бренд нижнего белья Sloggi представляет новую инновационную линейку нижнего белья ZeroFeel. Специальная инновационная формула изменит ваше представление о комфортном нижнем белье.



Невероятно эластичные ткани из новой коллекции были разработаны в Японии, а края обработаны по запатентованной лазерной технологии, благодаря чему вы не заметите швов на белье. Линейка нижнего белья ZeroFeel плотно прилегает к одежде и идеально подойдет к самому смелому образу.

В новой коллекции представлены топы и бралетты, дополненные трусиками-хипстерами и бразильскими брифами. Акцент сделан на минимализм: дымчато-серый и насыщенно розовый цвет являются основными в палитре коллекции. Несмотря на это, в колллекции можно встретить белье морской волны и розового грейпфрута.

В честь коллекции бренд запустил рекламную кампанию «Освободи себя», которая стартовала в марте этого года, которая помогает ежедневно девушкам выглядеть безупречно и без лишних стеснений.

Приобрести коллекцию Zero Feel можно в магазинах Triumph.