Бывший футболист сборной Украины осваивает новую профессию

Экс-нападающий харьковского “Металлиста” и донецкого “Шахтера” Марко Девич знает, чем он будет заниматься после завершения карьеры футболиста.Натурализованный украинец решил стать тренером, для чего уже успел записаться на специальные учебные курсы. Об этом бывший форвард сборной Украины сообщил в интервью телеканалу “Футбол-1”.Добавим, что летом у Девича заканчивается контракт с его нынешним клубом (“Вадуц”). По всей видимости, Марко готов повесить бутсы на гвоздь и взяться за освоение тренерского дела.