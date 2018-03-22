Четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой стала звездой подиума

Четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой - Лиза стала звездой подиума на показе Валентина Юдашкина. Малышка предстала перед публикой в свадебном платье, ее голова была украшена фатой, а в руках она держала маленький букетик из белых цветов.

Лиза стала самым обсуждаемым ребенком показа. Поклонники пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина засыпали звездных родителей комплиментами и поздравили их с успехом дочери. Многие звезды шоу-бизнеса отмечают, что Лиза очень артистичная девочка и является прирожденной звездой.

Напомним, что Алла Борисовна и ее супруг стали родителями в сентябре 2013 года. Суррогатная мать родила паре двойню — сына Гарри и дочь Лизу.