ЦИК не выявил существенных нарушений на выборах-2018

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования на выборах президента РФ 18 марта не были зафиксированы, которые могли бы повлиять на результаты, сообщает РБК.

Памфилова отметила: «Анализ полученных ЦИК в период со дня голосования обращений, иных сведений о нарушениях при голосовании и подсчета голосов показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты свободного волеизъявления, несмотря на инсинуации, на этих выборах допущено не было».

При этом глава ЦИК признала наличие отдельных нарушений, из-за которых недействительными были признаны результаты голосования на 14 участках в девяти регионах: в Дагестане, Краснодарском крае, Кемеровской, Московской и Тюменской областях, Москве, ХМАО, Австралии.

Между тем ранее источники в Информационно-справочном центре ЦИК рассказали, что количество обращений в связи с выборами оказалось самым большим за всю историю президентских выборов в России.